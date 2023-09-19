Yenierenköy, Tanju Karakaş’a emanet

İktisatbank BTM 1. Ligin doğu bölgesi takımlarından Yenierenköy’de
KüfiTulga başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaparken, asbaşkanlığa da Nihat Selengin getirildi.
Yeniereköy’de yönetim kurulu zaman kaybetmeden yeni bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına başlarken, Ekrem Civisilli, Ogün Dursun ve Yavuz Karadağ ile anlaşma sağlarken, takımı çalıştıracak teknik adamı da belirledi. Genç teknik adam Tanju Karakaş takımın yeni antrenörü oldu. Tanju Karakaş son olarak BTM İkinci Lig ekiplerinden Tuzla teknik heyetinde görev yapmış ve şampiyonluk yaşamıştı.
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