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Doğan’da yine korona kabusu

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Doğan’da yine korona kabusu
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AKSA Süper Ligde korona virüs vakaları ve sakatlıklar yönünden çok şanssız bir sezon geçiren Doğan Türk Birliği’nde ikinci kez korona virüs salgını yaşanıyor.
Doğan Türk Birliği’nde kaptanlar Ahmet Sönmez ve Aydın Angın ile Ali Akbulut, Bayram Anday ve genç takım kalecisinin PCR testleri pozitif çıktı. Futbolcuların karantina süreçleri başladı.
Başkan Bayar Piskobulu olmak üzere tüm takım PCR testlerini yaptırırken izole olup test sonuçlarını beklemeye başladılar.
 
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