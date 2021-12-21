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Gençler Birliği ve Dörtyol’un kârlı haftası

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AKSA Birinci Ligin 14. haftası geride kalırken, Larnaka Gençler Birliği, liderliğini sürdürdü. SFC Dörtyol ise çıkışını sürdürüp ikinci sıraya yerleşti

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Gençler Birliği ve Dörtyol’un kârlı haftası
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AKSA Birinci Ligin 14. haftası geride kalırken, Larnaka Gençler Birliği, liderliğini sürdürdü. SFC Dörtyol ise çıkışını sürdürüp ikinci sıraya yerleşti
 
Çetinkaya, Karşıyaka, ChinaBazaar Gençlik Gücü ve Miracle Değirmenlik haftayı puan kayıpları yaparak geçip, zirve yarışında yara aldılar
 
AKSA Birinci Ligde son 3 sırada yer alan Görneç, Çanakkale ve İncirli haftayı puansız kapatıp işlerini zorlaştırdılar. Maraş 11 hafta sonra galip gelip sıralamada yükseldi
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 17 gole ulaşan Berkant İstanbul, 11 golde kalan Güvenç Sakallıoğlu ile farkı 6 gole çıkardı
 
Haftanın Takımı: SFC Dörtyol
Sezon başından bu yana istikrarlı bir futbol oynayan SFC Dörtyol, İncirli deplasmanından da 3 puanla dönerek çıkışını sürdürüp ikinci sıraya yerleşti
 
Haftanın Futbolcusu: Yıldıray Fenercioğlu (Larnaka Gençler Birliği)
Larnaka Gençler Birliği’nin yıldızı Yıldıray Fenercioğlu, çekişmeli geçen Çanakkale maçında 2 gole imza atarak galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)
Maraş teknik adamı İzzet Kaçmaz, güçlü Karşıyaka maçına takımını iyi motive edip galibiyetin gelmesini sağlarken, Maraş’ın11 haftalık galibiyet hasreti de sona erdi
 
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Miracle Değirmenlik – Esentepe)
Miracle Değirmenlik – Esentepe maçı gol düellosu şeklinde geçerken, Hüseyin Özkan iyi yönetimiyle akıcı futbola izin verdi. Hüseyin Özkan uzatmalarda doğru bir de penaltı kararı verdi
 
Haftanın Kare Ası
Cenkay (Maraş)
Uğur (Düzkaya)
Bülent (LGB)
Berkant (SFC Dörtyol)
 
Haftanın On Biri
Çağatay (SFC Dörtyol)
Kadir (LGB)
Mustafa Köleli (Maraş)
Olgun (SFC Dörtyol)
Eray (Maraş)
Arif (Düzkaya)
Selkan(SFC Dörtyol)
Furkan (Düzkaya)
Mustafa İnanç (Maraş)
Ayberk (SFC Dörtyol)
Yağış (Düzkaya)
 
 
AKSA Birinci Ligde 14. hafta maç sonuçları
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi0 – 0
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl,  0 – 0
İncirli – SFC Dörtyol                         0 – 3
M.Değirmenlik– Esentepe     3 – 3
Maraş – Karşıyaka,                2 – 0
Gençler Birliği – Çanakkale   3 – 2
Yalova – ChinaBazaar GG,  1 – 1
Düzkaya – Görneç,                3 – 1
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 14 10 2 2 21 11 10 32
2. SFC Dörtyol SK 14 8 5 1 38 13 25 29
3. Çetinkaya TSK 14 9 2 3 33 16 17 29
4. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 14 8 3 3 25 13 12 27
5. Karşıyaka ASK 14 8 2 4 35 19 16 26
6. Miracle Değirmenlik SK 14 7 2 5 23 18 5 23
7. Yeniboğaziçi DSK 14 5 6 3 20 18 2 21
8. Mormenekşe GBSK 14 5 6 3 14 17 -3 21
9. Esentepe KKSK 14 5 4 5 24 22 2 19
10. Düzkaya KOSK 14 5 2 7 14 20 -6 17
11. Yalova SK 14 4 4 6 16 21 -5 16
12. Bostancı Bağcıl SK 14 4 4 6 10 18 -8 16
13. Maraş GSK 14 4 2 8 15 26 -11 14
14. İncirli SK 14 3 3 8 17 28 -11 12
15. Çanakkale TSK 14 2 2 10 20 30 -10 8
16. Görneç KSK 14 0 1 13 8 43 -35 1
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