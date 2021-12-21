Gençler Birliği ve Dörtyol’un kârlı haftası

Çetinkaya, Karşıyaka, ChinaBazaar Gençlik Gücü ve Miracle Değirmenlik haftayı puan kayıpları yaparak geçip, zirve yarışında yara aldılar
AKSA Birinci Ligde son 3 sırada yer alan Görneç, Çanakkale ve İncirli haftayı puansız kapatıp işlerini zorlaştırdılar. Maraş 11 hafta sonra galip gelip sıralamada yükseldi
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 17 gole ulaşan Berkant İstanbul, 11 golde kalan Güvenç Sakallıoğlu ile farkı 6 gole çıkardı
Haftanın Takımı: SFC Dörtyol
Sezon başından bu yana istikrarlı bir futbol oynayan SFC Dörtyol, İncirli deplasmanından da 3 puanla dönerek çıkışını sürdürüp ikinci sıraya yerleşti
Haftanın Futbolcusu: Yıldıray Fenercioğlu (Larnaka Gençler Birliği)
Larnaka Gençler Birliği’nin yıldızı Yıldıray Fenercioğlu, çekişmeli geçen Çanakkale maçında 2 gole imza atarak galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)
Maraş teknik adamı İzzet Kaçmaz, güçlü Karşıyaka maçına takımını iyi motive edip galibiyetin gelmesini sağlarken, Maraş’ın11 haftalık galibiyet hasreti de sona erdi
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Miracle Değirmenlik – Esentepe)
Miracle Değirmenlik – Esentepe maçı gol düellosu şeklinde geçerken, Hüseyin Özkan iyi yönetimiyle akıcı futbola izin verdi. Hüseyin Özkan uzatmalarda doğru bir de penaltı kararı verdi
Haftanın Kare Ası
Cenkay (Maraş)
Uğur (Düzkaya)
Bülent (LGB)
Berkant (SFC Dörtyol)
Haftanın On Biri
Çağatay (SFC Dörtyol)
Kadir (LGB)
Mustafa Köleli (Maraş)
Olgun (SFC Dörtyol)
Eray (Maraş)
Arif (Düzkaya)
Selkan(SFC Dörtyol)
Furkan (Düzkaya)
Mustafa İnanç (Maraş)
Ayberk (SFC Dörtyol)
Yağış (Düzkaya)
AKSA Birinci Ligde 14. hafta maç sonuçları
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi0 – 0
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl, 0 – 0
İncirli – SFC Dörtyol 0 – 3
M.Değirmenlik– Esentepe 3 – 3
Maraş – Karşıyaka, 2 – 0
Gençler Birliği – Çanakkale 3 – 2
Yalova – ChinaBazaar GG, 1 – 1
Düzkaya – Görneç, 3 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|14
|10
|2
|2
|21
|11
|10
|32
|2.
|SFC Dörtyol SK
|14
|8
|5
|1
|38
|13
|25
|29
|3.
|Çetinkaya TSK
|14
|9
|2
|3
|33
|16
|17
|29
|4.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|14
|8
|3
|3
|25
|13
|12
|27
|5.
|Karşıyaka ASK
|14
|8
|2
|4
|35
|19
|16
|26
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|14
|7
|2
|5
|23
|18
|5
|23
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|14
|5
|6
|3
|20
|18
|2
|21
|8.
|Mormenekşe GBSK
|14
|5
|6
|3
|14
|17
|-3
|21
|9.
|Esentepe KKSK
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|2
|19
|10.
|Düzkaya KOSK
|14
|5
|2
|7
|14
|20
|-6
|17
|11.
|Yalova SK
|14
|4
|4
|6
|16
|21
|-5
|16
|12.
|Bostancı Bağcıl SK
|14
|4
|4
|6
|10
|18
|-8
|16
|13.
|Maraş GSK
|14
|4
|2
|8
|15
|26
|-11
|14
|14.
|İncirli SK
|14
|3
|3
|8
|17
|28
|-11
|12
|15.
|Çanakkale TSK
|14
|2
|2
|10
|20
|30
|-10
|8
|16.
|Görneç KSK
|14
|0
|1
|13
|8
|43
|-35
|1