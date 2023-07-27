Doğan’a İngiltere’den sol kanat transferi

Necati Külahlılar

Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği ilk yabancı transferine imzayı attırdı.

İngiltere’nin ünlü kulüplerinden Leicster City alt yapısından yetişen İngiliz vatandaşı Gana’lı Joseph Dodoo bugün KTFF’de attığı imza ile Doğan Türk Birliği’ne transfer oldu.

28 yaşındaki Dodoo, Leicester City U-17 takımında futbol kariyerine başlarken, İngiltere U-18 takımında da görev yaptı. İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Charlton, Blackpool, Bolton, Wigan ile İskoçya ekibi Rangers ile Türkiye 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü takımlarında futbol oynadı.

Son olarak İngiltere alt liglerinden Lig 1’deki Burton Albion’da görev yapan Joseph Dodoo, ağırlıklı olarak sol kanat ile forvet oynamakta.

