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Doğan transfere hızlı başladı

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Süper Ligin Girne ekibi Doğan Türk Birliği, Yenicami’nin yıldız orta sahası Hascan Kırmaz’ı transfer etti

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Doğan transfere hızlı başladı
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı. Girne ekibi Yenicami’nin önemli isimlerinden biri olan Hascan Kırmaz’ı renklerine bağladığını açıkladı.
2022-23 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından takımın başına Teknik Direktör Sedat Devecioğlu’nu getiren Doğan Türk Birliği’nde tecrübeli futbolcular Tansel Ekingen ve Aydın Aygın futbolu bırakma kararı almıştı.

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan sarı lacivertli ekip, Yenicami’den Hascan Kırmaz’ı bonservisli olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Yenicami Başkanı Ali Özmen Safa ile Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve futbolcu Hascan Kırmaz’ın bir araya geldiği toplantı sonucunda anlaşmaya varıldı.
 
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