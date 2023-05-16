Süper Lig’de play-out heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından sıra lige veda edecek son takımın belirleneceği Play-out maçlarına geldi.
Bugün oynanacak Play-out’ta ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Saat 16.30’da başlayacak maçların programı ve hakemleri şöyle:
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Çetinkaya – Hamitköy (Ali Özer)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı (Evren Karademir)
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