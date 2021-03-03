Doğan'ın rüya projesi başlıyor

Doğan Türk Birliği kulübünün tesisleşme adına yıllardır uğraştığı büyük projesinin inşa çalışmaları başlıyor.

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadyumu yanında Doğan Türk Birliği Spor Kulübü yeni kulüp binası ve sosyal tesisi tüm işlemleri yapıldı. Önümüzdeki hafta inşaata başlanılıyor. DTB inşaat komitesinin aldığı kararla inşaatı yapacak firma Özyalçın İnşaat şirketi oldu. Ülkemizde bulunan pandemi koşullarından dolayı herhangi bir tören düzenlenmeyecek."