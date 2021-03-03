banner583
banner590
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
13 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
96 0
 
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
23 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
27 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
38 0
73 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
109 0
banner529
banner570

Güney'de gelirlerde 1 milyar 105 milyon Euro gerileme

banner476

Güney'de gelirlerde 1 milyar 105 milyon Euro gerileme
Yeni tip koronavirüs pandemisinin ve enfeksiyonu önlemek maksatlı kısıtlama önlemlerinin turizm başta olmak üzere bütün sektörleri olumsuz etkilediği 2020 yılında, Rum ekonomisinin GSYİH’sında 1 milyar 105 milyon Euro kayıp meydana geldiği bildirildi.
Alihtia’nın haberine göre Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada 2019’da 21.632 milyar Euro olan Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2020’de yüzde 5,1 daralarak 20.527 milyar Euro’ya geriledi.  
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.