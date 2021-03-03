Güney'de gelirlerde 1 milyar 105 milyon Euro gerileme

Yeni tip koronavirüs pandemisinin ve enfeksiyonu önlemek maksatlı kısıtlama önlemlerinin turizm başta olmak üzere bütün sektörleri olumsuz etkilediği 2020 yılında, Rum ekonomisinin GSYİH’sında 1 milyar 105 milyon Euro kayıp meydana geldiği bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada 2019’da 21.632 milyar Euro olan Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2020’de yüzde 5,1 daralarak 20.527 milyar Euro’ya geriledi.