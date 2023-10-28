Doğan dört dörtlük

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Doğan Türk Birliği konuk olduğu Yeniboüğaziçi deplasmanından 4-0 gibi net bir skorla ayrılarak bu sezonki dürdüncü galibiyetini almış oldu

Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Atlar, Yusufcan Dönder

Yeniboğaziçi: Remzi, Ali, Burçin, Olgun(Mehmet), Berkem, Mevlüt(Eray),Tufan, Zübeyir(Kenan), Ahmet(Ramadan), Ussumanne, Turgut.

Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Emin, Yusuf, Emre(Salih), Farouk, Hascan(Arseven), Dodoo(Güvenç), Kenan(Ali), Arda(Selim)

Goller: Dk. 3 Kenan, Dk. 62 Hascan, Dk. 72 Selim, Dk. 86 Farouk(Doğan T. B)



Aksa Süper Ligin 6. Haftasında son haftalarda çıkış yaparak üst sıralarda iddialı konuma gelen Doğan T. Birliği ile 5 haftada puanla tanışamayan Yeniboğaziçi takımını Yeniboğaziçi’ndeki mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılan konuk Doğan T. Birliği oldu.

Maça iyi başlayan konuk Doğan T. Birliği golü de erken buldu.

Dk. 3 Hızlı gelişen Doğan T. Birliği atağında orta alanda topla buluşan Hascan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan ceza sahasına girerken sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.0-1

Dk. 12 Yeniboğaziçi'nin kullandığı serbest vuruşta Doğan defansının duraksaması sonucunda topa ayak koyan Turgut'tan seken topla buluşan Ahmet'in çaprazdan vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk. 21 Doğan Türk Birliği'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Kenan'ın ortasında arka direkte topa son dokunan Dodo topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakemin ofsayt bayrağı ile hakem golü vermedi.

İlk devre Doğan T. Birliği’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dk. 62 Orta alanda topla buluşan Güvenç güzel bir ara pasıyla defans arkasına sarkan Kenan'ı topla buluşturdu. Kaleciyi geçen Kenan pozisyonunu kaybetmesi sonrasında topu geriden gelen Hascan'a gönderdi. O da tek bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.0-2

Dk. 72 Yeniboğaziçi defansının çıkmak isterken kaptırdığı topla hareketlenen Hascan son çizgiye inerek geriye kestiği top defanstan dönerek yine Hascan'da kaldı. Hascan'ın yerden kestiği topa ayak koyan Selim topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Dk. 86 Yeniboğaziçi defansının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Arseven son çizgiye inerek geriye kestiği topa ayak koyan Farouk takımının 4'üncü golünü attı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 4-0 Doğan Türk Birliği'nin üstünlüğüyle sonlandı.

