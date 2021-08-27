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Doğan, Acapulco’da bileniyor

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Doğan, Acapulco’da bileniyor
Özgür GÖKSEL
AKSA Süper Ligde şampiyonluğu hedefleyen Doğan Türk Birliği, 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Doğan Türk Birliği sezon öncesinde teknik direktör Caner Oshan yönetiminde hazırlık kampı gerçekleştiriyor. Acapulco Resort Otelde kampta bulunan sarı lacivertliler, hazırlık maçı da yaparak kamp çalışmalarını sürdürüyor. Doğan Türk Birliği, Çetinkaya ile oynadığı hazırlık maçını 4 – 1 kazanmıştı.
 
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