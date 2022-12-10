Doğan, 90’da yıkıldı

Stad: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Serkan Şimşek, Yusuf Atlar, İbrahim Katmer
DTB: Ozan, Ahmet Sönmez, Mustafa Atlar (61.Dk Ali Akbulut), Tansel (80.Dk Koral), Aydın, Emin, Arda, Ali Savaşan, Billy, Farouk, Kenan (61.Dk Doğukan)
M.A.Yeşilova: Kemal, Aksel (71.Dk Ekrem), Galip, Mejdi, Mehmet Tekin, Yasin, Ömer Gül, Vakkas, Gökhan (46.Dk Mehmet Kum), Memduh, Mustafa Vardi
Goller: 23.Dk Billy, 56.Dk (P) Kenan (DTB)- 8.Dk (P) Aksel, 90.Dk Mehmet Kum (Yeşilova)
AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Doğan Türk Birliği, Merit Alsancak Yeşilova’yı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında konuk etti.
Maça Merit Alsancak Yeşilova adeta golle başlarken, 8’de Aksel penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Golden sonra özellikle Billy ile etkili olan Doğan Türk Birliği, 23’te bu futbolcunun golüyle devreyi 1 – 1 önde tamamladı.
İkinci devrede oyunda mutlak hakim Doğan Türk Birliği oldu. Doğan Türk Birliği, 56’da Kenan’ın golüyle de 2 – 1 öne geçti. Ancak 2 – 1’den sonra sarı lacivertli futbolcular birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadılar.
Uzatma anlarında ise tehlikeli bir noktada serbest vuruşa neden olan sarı lacivertli futbolcular karşısında Yasin’n ortasını Mehmet Kum ağlara göndererek skoru belirledi. 2 – 2
Foto: Özgür GÖKSEL
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