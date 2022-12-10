Nergisli bir çınarını daha kaybetti

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önemli isimlerinden olan bir çınar daha hayatını kaybetti.
Aslen Nergislili olup bir süreden beridir hayatını Mağusa'da sürdüren Turgut Yenagralı yaşama veda etti.
Hayatını Kıbrıs'a adamış insanlarımızdan biri olan ve TMT saflarında önemli görevlerde bulunan Yenagralı'nın vefatı bölgede üzünyüyle karşılandı.
Turgut Yenagralı'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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