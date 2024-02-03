Dipkarpaz’a, Akova freni

Digiturk BTM 1. Lig Kırmızı Grup 11. Hafta karşılaşmalarında olan German Gold Akova – Northenland Dipkarpaz karşılaşması başladığı gibi 0 – 0 bitti.Kırmız Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Dipkarpaz ile play-off oynama hedefindeki Akova arasında oynanan zorlu mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kurmayınca birer puana razı oldular.Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Burak Mandıralı’nın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi düşük tempoda geçerken ikinci devrede maçı kazanmak için Dipkarpaz takımı baskı kurmasına karşın istediği golü bulamadı.Maçın son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada Dipkarpaz’ın uzatma dakikalarında Baver’le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Akova takımı ise son anlarda iki net pozisyondan yararlanamayınca karşılaşma 0 – 0 tamamlandı.Bu sonucun ardından Northernland Dipkarpaz puanını 24 yaparak liderliğini sürdürürken, Akova puanını 16 yaparak 4. sıraya yükseldi.