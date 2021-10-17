Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un

Taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, zirvenin yeni sahibi oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'de Min-jae 23. dakikada maçın hakemi Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde son 3 maçını kazanarak 19 puanla milli araya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve zirveyi rakibine kaptırdı.

GOL 3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

GOL 25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

83. dakikada Cornelius, ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada Bakasetas, yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top, kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1



