Aslan, tek golle kükredi

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti.

Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.

Karşılaşma, 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol 4. dakikada Mustafa Muhammed’den geldi. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında fileleri iki kez sarsan Muhammed, böylelikle ligde 3 gole ulaştı.

Bu sonuçla puanını 17’ye yükselten Galatasaray, averajla 5. sırada konumlandı.

Ligdeki ilk mağlubiyetini alan İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

