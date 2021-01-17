Dev derbide 3 puan Kartal'ın

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba (Dk. 87 Dorukhan Toköz), Ghezzal (Dk. 67 Mensah), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 87 Gökhan Töre)
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 80 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 80 Emre Kılınç), Belhanda (Dk. 69 Babel), Arda Turan (Dk. 69 Donk), Diagne
Goller: Dk. 79 De Souza, Dk. 90+1 N'Koudou (Beşiktaş)
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
Mbaye Diagne, mücadelenin 59. dakikasında Montero'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise sahneye Josef de Souza çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Son sözü 90+1. dakikada Nkoudou söyledi ve Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar 38 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.
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