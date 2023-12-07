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Derbinin hakemi Karaoğlan

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak

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Derbinin hakemi Karaoğlan
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
BUGÜN
19.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi:
12.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
15.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 ARALIK PAZAR:
12.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
15.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker
15.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman
18.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
 
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