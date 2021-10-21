banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
10 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
206 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
20 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
49 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

Derbinin hakemi Aydınus

banner476

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

banner714
Derbinin hakemi Aydınus
banner721
Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-YukatelKayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-AtakaşHatayspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.