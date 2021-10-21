Derbinin hakemi Aydınus

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-YukatelKayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-AtakaşHatayspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

