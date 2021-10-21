Derbinin hakemi Aydınus

Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-YukatelKayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-AtakaşHatayspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
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