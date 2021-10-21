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Pique, Roberto Carlos'u yakaladı

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Gerard Pique başarılarına bir yenisini ekledi. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Dinamo Kiev karşılaşmasında çifte mutluluk yaşadı

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Pique, Roberto Carlos'u yakaladı
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34 yaşındaki futbolcu, Katalanların 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puan getiren golü kaydetti.
Barcelona bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez puanla tanışırken, Pique de önemli bir başarıya imza attı.
İspanyol futbolcu, 16 golle Roberto Carlos'a ait Devler Ligi tarihinin en golcü defans oyuncusu rekoruna ortak oldu.
Dinamo Kiev karşısında fileleri havalandıran deneyimli savunmacı, kariyerindeki gol sayısını da 62'ye çıkardı.
Şampiyonlar Ligi'nde 121 maça çıkan Pique ayrıca bu kategoride 120 kez forma giyen Barcelona'nın eski kaptanı Puyol'u geride bıraktı.
Ancak GerardPique'nin Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasını 157 kez giyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran Xavi'ye yetişmesi kolay görünmüyor. 

 
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