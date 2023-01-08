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Denizli, Düzova’yı farklı geçti

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Denizli, Düzova’yı farklı geçti
YER: Balıkesir Stadı
HAKEMLER: Mehmet Volkan Çelik, Cenk Aras Özfuttu, Yusufcan Dönder
GÜLGÜN SÜT DÜZOVA: Ferhat, Recep Can, Caner, Doğan, Hasan, Turgay, Levent, Onur, Bekem, Tarık(DK 70 Kemal Mete), Ali.
DENİZLİ: Adnan, Mehmet Keskiner, Ayhan, Salih, Mehmet Alşan(DK 46 Reşat), Hüseyin, Mehmet Sergey, Bahri(DK 85 Hakan), Mustafa, Yusuf(DK 46 Hasan Bucak), Kerem.
GOLLER: Dk. 6 Turgay, Dk. 14 Onur(Gülgün Süt Düzova). Dk. 54,58 Mustafa Karabetça, Dk. 78 Hüseyin, Dk. 88 Ayhan, Dk. 90 Hasan(Denizli).
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta beşinci hafta karşılaşmasında Denizli deplasmanda Gülgün Süt Düzova’yı farklı mağlup ederek maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. Aldığı bu galibiyetle 11 puana yükselen Denzili maç fazlası ile liderlik koltuğuna yerleşirken, Gülgün Süt Düzova takımı 6 puanda kaldı. Mustafa Karabetça(2), Hüseyin, Ayhan, ve Hasan konuk takımın gollerini kaydeden isimler olurken, ev sahibi takımın gollerini Turgay ve Onur kaydetti.
 
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