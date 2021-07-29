Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde

Birinci Ligde takımlar, Süper Lig hedefiyle 2021 – 2022 sezonunun hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürlerken, transferler de yapıyorlar.

Önemli transferler gerçekleştiren kulüplerden biri olan Yeni Boğaziçi de transferlerine devam ediyor. Yeni Boğaziçi, yeni sezon hazırlıklarına Birinci Ligin diğer iddialı ekibi Gençlik Gücü’nde başlayan ancak son oynanan Küçük Kaymaklı hazırlık maçı sonrasında bu takımdan ayrılan Kaan Arsu ile anlaştı.Bonservisi elinde olan deneyimli stoper Kaan Arsu, yeni sezonda Yeni Boğaziçi’nde bonservisli olarak forma giyecek.

