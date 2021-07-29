Sultanlar son nefeste kaybetti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Final setine giden mücadele, 3-2'lik ABD üstünlüğüyle noktalandı

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları’ndaki üçüncü maçında dünya birincisi ABD ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ABD, ilk iki seti 25-19 ve 25-20’lik skorlarla kazandı ve setlerde 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette geri dönüş fitilini ateşleyen Milliler, 25-17 ile durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren Sultanlar, seti 25-20 önde tamamladı ve mücadeleyi tie-break setine taşıdı.

Tie-break seti büyük heyecana sahne oldu. Setin başında 6-2’lik üstünlük elde eden ABD’yi yakalayan Sultanlar skora denge getirdi. Maçın son bölümünde daha az hata yapan ABD seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.

