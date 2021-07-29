Sultanlar son nefeste kaybetti

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları’ndaki üçüncü maçında dünya birincisi ABD ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ABD, ilk iki seti 25-19 ve 25-20’lik skorlarla kazandı ve setlerde 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette geri dönüş fitilini ateşleyen Milliler, 25-17 ile durumu 2-1’e getirdi.
Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren Sultanlar, seti 25-20 önde tamamladı ve mücadeleyi tie-break setine taşıdı.
Tie-break seti büyük heyecana sahne oldu. Setin başında 6-2’lik üstünlük elde eden ABD’yi yakalayan Sultanlar skora denge getirdi. Maçın son bölümünde daha az hata yapan ABD seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.