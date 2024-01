Dem’s Cons. Çanakkale’de üç imza birden

Aksa 1. Ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Dem’sCons. Çanakkale ikinci devrede hedefe ulaşabilmek için takım kadrosuna takviyeler yapmaya başladı.Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki 2. Hazırlık dönemi hazırlık çalışmalarına devam ederken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde daha önceden anlaşmaya vardığı oyunculara resmi imzalar attırılmaya başlandı. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons Çanakkale, 1.ligde zirve yarışına ortak olabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Süleyman Can yönetimi, ülkemizde 1. Ligde gol kralı olan sezona Marmariste başlayan Türkiyeli futbolcu Berkant İstanbul, Mağusa Türk Gücü’nden genç kaleci Haluk Çakar, Alsancak Yeşilova’dan Gündoğan Beyoğlu ile anlaşmaya varılarak kadrosuna kattı.Ligin ilk devresinde Türkiyeli oyunculardan beklenilen performansı alamayan teknik direktör Ahmet Ogan, Dörtyol’da birlikte çalıştığı gol kralı Berkant İstanbul’dan yana Türkiyeli oyuncu hakkını kullanırken, Mağusa Türk Gücüile anlaşarak Haluk Çakar, Alsancak Yeşilova’dan Gündoğan Beyoğlu’nu kiralık olarak transfer eden Dem’sCons. Çanakkale’debaşkan Süleyman Can, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atıldı.Çanakkale yönetimi ikinci devrede ilk resmi transferleri gerçekleştirmesinin ardından görüşmekte olduğu bazı futbolcular ile de anlaşma noktasına geldiği ve hafta başı imzaların atılması bekleniyor.