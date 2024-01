Dem’s Cons. Çanakkale kampı verimli geçti

Dem’s Cons. Çanakkale’de 13-17 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda çok verimli bir şekilde geçerken, 2. hazırlık dönemi 2. etap çalışmaları da tamamlandı

Aksa 1. ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Dem’s Cons. Çanakkale’de 2. hazırlık dönemi kamp çalışmaları verimli geçti. Dem’s Cons. Çanakkale’de 13-17 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda çok verimli bir şekilde geçerken, 2. hazırlık dönemi 2. etap çalışmaları da tamamlanmış oldu. Dem’s Cons. Çanakkale kafilesinde A takım sporcu sorumlusu Onur Var’ın kafile başkanlığında, yöneticiler Ramadan Şemsettin, Zihni Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan, Kondisyoner Doğukan Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Soner Sarıdan, malzemeci Zafer Çoban ve 25 futbolcu yer aldı. Dört günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan Dem’s Cons. Çanakkale, Aksa süper lig ekiplerinden Lefke, Aksa 1. Lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile de 2 hazırlık maçı yaptı. Antrenmanların dışında yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, kampa katılan yeni transferler ve mevcut oyuncuların birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyon açısından da önemli olurken, kampa ön plana çıkan ana unsurlardı.

KAMP ZİYARET EDİLDİ

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de ikinci devreye yönelik hazırlıklar yoğun bir şekilde devam eden kamp programı yapılan çalışmalarla tamamlayan Dem’s Cons. Çanakkale Spor Kulübü başkanı Süleyman Can kampı ziyaret ederek, kafileyle akşam yemeğini birlikte yiyerek, yapılan sohbet toplantısında da bir araya gelindi. Çalışmalar hakkında teknik direktör Ahmet Ogan’dan da bilgiler alan başkan Süleyman Can daha sonra kamptan ayrıldı.

GÜÇ DEPOLADIK

3 Ocak’tan beri çok yoğun bir şekilde ikinci hazırlık dönemi çalışmaları sürdüren Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale kamp boyunca çabukluk, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktiksel olarak yapılan antrenmanlar yanı sıra yapılan iki hazırlık maçı da dahil futbolcuların istekli, arzulu, gayretli ve disiplinli bir şeklide çalışmalarından son derece memnun olduğunu, takıma yeni katılan transferlerinde erken uyum sağladığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de çok iyi ortamda gerçekleştirmiş olduğumuz kampta güç depolayarak tamanlandığının altını çizdi.

SÜPER LİG YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR

Aksa 1. ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’de sezon başından belirlediğimiz hedef doğrultusunda ligde mücadele verdiklerini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, ilk devrenin sonunda hedeflenen noktanın biraz gerisinde kaldıklarını belirtti. Takımı ihtiyacı olan transferlerin yapılmasıyla birlikte kadroları güçlendirdiklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, ligin ilk devresinde Türkiyeli oyunculardan beklenilen performansı alınamadığından dolayı Dörtyol’da birlikte çalıştığı gol kralı Berkant İstanbul ve takım arkadaşı Özgür Şengüler Türkiyeli oyunculardan yana haklarını kullandıklarını, yapılan transferlerin mevcut kadroya önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu belirtti. Kamp boyunca takım içi uyum kısa sürede aşıldığına dikkat çeken teknik direktör Ahmet Ogan, ikinci devre her sezon olduğu gibi bu sezonda çok zor geçeceğini, maçları tek tek düşünerek finali en iyi şekilde yapacaklarına vurgu yaptı. Hedefler doğrultusunda ciddi sorumlulukları olduğunu, ikinci devrede devam eden süper lig yolculukların devam ettiğini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, işi baştan sıkı tutarak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini, sorumluluk bilinci içerisinde olduklarını söyledi. Ahmet Ogan, Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirilen kampa destek olan, katkı sağlayan başkan Süleyman Can yönetimine, emeği geçen katkı koyan herkese şahsım ve takımım adına çok teşekkür ederim dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kamp çalışmaları tamamlayan Dem’s Cons. Çanakkale 3 günlük dinlenmenin ardından ligin ikinci devresine yönelik yapılan hazırlıkların sonlanırken 2. Hazırlık dönemi son etap çalışması da tamamlanmış oldu. 21 Ocak Pazar günü Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur karşılaşmasında evinde Aksa süper lig ekiplerinden Yeniboğaziçi ile oynayacak olan Dem’s Cons. Çanakkale 2. müsabaka dönemine 22 Ocak Pazartesi’nden itibaren ikinci devre ilk maçı olan Girne Halk Evi karşılaşması hazırlıklarına başlayacak.