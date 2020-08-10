Gönendere seriye bağladı

BTM İkinci Lig Dördüncü Grupta, Görneç 3 Şehitler Stadında oynanan maçta Gönendere ile Yeniceköy karşılaştı.
Arif Malek’in yönettiği maçın ilk devresi golsüz tamamlanırken maçın ikinci devresinde Gönendere, ikinci devreye etkili başladı. Turgay Sütçüoğullarının kafa golüyle Gönendere rakibini 1-0 mağlup ederken, üst üste ikinci galibiytini alıp, 6 puana yükseldi.
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