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Demir Grup Sivasspor finalde

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Demir Grup Sivasspor finalde
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta sevinen taraf Demir Grup Sivasspor oldu. Aytemiz Alanyaspor karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Sivas temsilcisi, rövanşta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve toplamda 3-2'lik skorla final biletini kaptı. 
 
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