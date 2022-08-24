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Dele Alli Beşiktaş'ta

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Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Dele Alli'yi taşıyan uçağın 01.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor

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Dele Alli Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Dele Alli'yi kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun transferi için Everton ile anlaşma sağladı.
Dele Alli'nin 01.30'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. İngiliz futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.
Dele Alli, ismini Tottenham'da duyurdu.
Uzun yıllar Londra ekibinin formasını giyen İngiliz oyuncu, Ocak ayında Everton'ın yolunu tuttu.
Bu sezon Merseyside ekibi ile iki lig maçında görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 38 dakika sahada kaldı.
Dele Alli, teknik direktör Valerien Ismael'in tercih etmesi halinde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer alacak.
 
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