Değirmenlik, Göçmen’i ikinci devrede geçti

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Lig ekibi Göçmenköy ile AKSA Birinci Lig ekibi Değirmenlik, Göçmenköy Antrenman Sahasında mücadele ettiler. Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği maçı deplasman ekibi Değirmenlik 2 – 0 kazandı.

İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde Değirmenlik, Hüseyin Keleş ve Cem Kaygısız’ın golleriyle maçtan 2 – 0 galip ayrıldı.

