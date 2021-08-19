Kavga maçı yarıda bıraktı

Niyazi ERGÜLEN

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Lig ekibi Binatlı ile AKSA Birinci Lig ekibi Bostancı Bağcıl arasında oynanan Binatlı Antrenman Sahasında oynanan hazırlık maçı yarıda kaldı. Berkem ve Sertaç ile 2 gol bulan Binatlı’nın 2 – 1 üstünlüğünde devam eden maçta yaşanan gerginlikler nedeniyle hakem Hüseyin Özaşık maçı tatil etti.

