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Dairelerin şampiyonu belirleniyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları yarın (Salı) oynanıyor

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Dairelerin şampiyonu belirleniyor
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında final zamanı. Göçmenköy’de Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda 19 Eylül’den beridir devam eden turnuvada üçüncülük ve final maçı yarın (31 Ekim Salı) akşam oynanacak.
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve son 10 yıldır, merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen turnuvada şampiyonluk karşılaşması 2 öğretmen takımları arasında yapılacak.
Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası finalinde Eğitim Müşavirliği takımı ile İlköğretim Dairesi takımları karşı karşıya gelecek.
ÖDÜL TÖRENİ VE SÜRPRİZ HEDİYELER
Göçmenköy’de bu akşam ilk maç saat 19.00’da üçüncülük mücadelesi olacak. Saat 20.00’da ise final maçı oynanacak.
Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasının en centilmen takımları Din İşleri Müşavirliği ve Sosyal Sigortalar Dairesi oldu.
Bu akşam oynanacak final ve üçüncülük maçının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek ve Ramadan Cemil İşletmeleri ile Arçelik tarafından verilecek sürpriz hediyeler sahiplerini bulacak.
Final programı şöyle:
Saat 19.00: (Üçüncülük maçı) Sivil Savunma-Devlet Hastanesi
Saat 20.00: (Final) Eğitim Müşavirliği-İlköğretim Dairesi
 
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