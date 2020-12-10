Dairelerde finalistler belirlendi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları oynandı Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi finale yükselen takımlar oldu

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil anısına bu yıl 10’uncu kez gerçekleşen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında finalistler belli oldu.

Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi takımları finalist oldu.Toplam 14 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği ve pandemi nedeni ile başlaması Kış aylarına gelen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın yarı finalinde Gümrük Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi takımları karşı karşıya geldi. Özellikle ilk devresi başabaş geçen maçın ikinci devresinde goller bulan Vergi Dairesi takımı 5-0’lık skorla adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı final ikinci maçı ise nefes kesti. Devlet Piyangoları ile Merkezi Cezaevi takımlarının karşılaşmasında 2-0 öne geçen Merkezi Cezaevi takımına iyi direnç gösteren Devlet Piyangoları 3-2 üstünlük kurdu. Son 10 dakikada kontrolü eline alan Merkezi Cezaevi rakibini 7-3 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Üçüncülük ve final Pazartesi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları 14 Aralık Pazartesi akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleşecek. Saat 18.00’da üçüncülük maçı saat 19.00’da ise şampiyonluk maçı başlayacak.

Karşılaşmalar sonrası düzenlenecek törende turnuvaya katılan 14 takıma ve turnuvaya katkı koyanlara ödüller dağıtılacak.

En centilmenler

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda her yıl büyük ödül verilen en centilmen takımlar bu yıl Din İşleri ve İhtiyat Sandığı takımları oldu.

Organizasyon sorumlusu İbahim Özsoy yaptığı açıklamada, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil hanım ile aldıkları karar doğrultusunda bu yıl turnuvada mücadele eden yaşı en büyük futbolcu olan Raif Ertürk’e (59), katılan tüm takımlara, dereceye girenlere, hakemlere, turnuvanın başından sonuna kadar organizasyonun yanında olan Foto Evliya’ya ve basın kuruluşlarına ödüller takdim edileceği duyuruldu.

