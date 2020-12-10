Açılış Kupasında HacıganimlerSoyerspor ile Koopspor arasında dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta parkenin ıslanması nedeniyle oyun zaman zaman durdu.

Islak parkeyi oyuncular sildi. Bu durum salondaki basketbolseverler tarafından tepkiyle karşılanırken, HacıganimlerSoyerspor oyuncusu Kemal Taşçı'nın babası Yıltan Taşçı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Düşünün, parkeyi silecek bir personeli yok Spor Dairesi'nin! Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir görüntü olabilir? Basketbolun çok sevildiği gelişmiş ülkelerde böyle bir görüntü medyada çıksa (Çıkamaz çünkü böyle bir eylem olamaz.) Spor Bakanı istifa eder.

Hade bizim bakan da istifa etsin!!! Parkeyi silecek bir personele görev vermesini bilmezsiniz. Ama salonu Atatürk ve TC / KKTC bayrakları ile donatmasını pek iyi bilirsiniz!"

