Czyio, Girne’ye imzayı attı

Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi, Bülent Aytaç yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, ilk resmi transferini de gerçekleştirdi.
Girne Halk Evi, Gençler Birliği'nden deneyimli futbolcu Mustafa Tekpınar'a resmi imzayı attırdı. Başarılı stoper Mustafa Tekpınar'ın imza töreninde yönetici Ümit Aktül de yer aldı.
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