Dumlupınar malî genel kurul gerçekleştirecek

Genel kurul, Yonpaş Arena Sahası’nda saat 18.00’de başlayacak. Divanın oluşmasının ardından açılış ve saygı duruşu ile başlayacak olan genel kurulda 2020-2021 yılı faaliyet ve mali raporları görüşülerek onaya sunulacak.
Genel kurul dilek ve temenniler gündem maddesinin ardından tamamlanacak. Genel kurul gündemi şöyle:
- Divanın oluşması 2- Açılış ve saygı duruşu 3- 2020-2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması 4- 2020-2021 yılı mali raporun görüşülmesi ve onaya sunulması 5- Dilek ve temenniler 6- Kapanış