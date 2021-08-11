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Dumlupınar malî genel kurul gerçekleştirecek

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Dumlupınar malî genel kurul gerçekleştirecek
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü olağan Mali Genel Kurulu 17 Ağustos 2021 Salı günü gerçekleştirilecek.
Genel kurul, Yonpaş Arena Sahası’nda saat 18.00’de başlayacak. Divanın oluşmasının ardından açılış ve saygı duruşu ile başlayacak olan genel kurulda 2020-2021 yılı faaliyet ve mali raporları görüşülerek onaya sunulacak.
Genel kurul dilek ve temenniler gündem maddesinin ardından tamamlanacak. Genel kurul gündemi şöyle:
  1. Divanın oluşması 2- Açılış ve saygı duruşu 3- 2020-2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması 4- 2020-2021 yılı mali raporun görüşülmesi ve onaya sunulması 5- Dilek ve temenniler 6- Kapanış
 
 
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