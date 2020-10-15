Hatayspor'da vaka sayısı artıyor

Süper Lig ekiplerinden AtakaşHatayspor'da, 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Hatay ekibinde, BB Erzurumspor maçı öncesi pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

