Çocuklar sahada

Futbolda A Takım ve diğer ligler için belirsizlik sürerken, kulüplerin alt yapılarında antrenmanları devam ediyor.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide eğitim gören minik futbolcular da antrenmanlarını kulübün tesislerinde aralıksız sürdürüyorlar. Dün gece yapılan antrenmanda ise Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U9 ve U10 Takımları, hazırlık karşılaşması yaptılar.

