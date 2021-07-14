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Civisil Spor Kulübü’nden Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti

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Civisil Spor Kulübü Kulüp Başkanı Aydın Çırakoğlu ve beraberindekiler13 Temmuz Salı günü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek kulüple ilgili bilgi paylaştılar

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Civisil Spor Kulübü’nden Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti
1957’den günümüze, Larnaka’dan İskele’ye uzanan, 7’den 70’e çok sayıda kişinin taraftarı olduğu, İskele Bölgesi için büyük anlam ifade eden, Civisil Spor Kulübü yetkilileri 13 Temmuz Salı günü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Aydın Çırakoğlu ve beraberindekiler,  gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinde,  kulüp hakkında bilgi paylaşımında bulundular.
SADIKOĞLU:  “SPORA VE SPORCUYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Sporun özelde İskele genelde ise ülke gençleri için önemine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu sebepten, İskele Belediyesi olarak, spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini ifade etti.  Civisil Spor Kulübü’nün de ülkemiz ve İskelemiz için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, Aydın Çırakoğlu yönetimindeki kulübe, başarılar diledi.
Civisil Spor Kulübü Başkanı Aydın Çırakoğlu’na, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde, kulüp yöneticileri, Ali Küçük, Niyazi Okutan, Ahmet Çırakoğlu, Celil Şenyiğit ve Fikret Civisilli eşlik etti.
 
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