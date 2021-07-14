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Cimnastiğin sesi “Takla”

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Cimnastiğin sesi “Takla”
KKTC Cimnastik Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu müdürlüğünün sağladığı imkanla, BRT 2 kanalında “Takla” programını hazırlayıp sunmaya başladı.
Cimnastik Federasyonundan programla ilgili yapılan açıklamada “Sporumuzun daha görünür olmasını sağlayarak farkındalık yaratma şansı elde ettik. Bizlere bu imkanı sunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu müdürlüğüne ve BRT Spor bölümüne çok teşekkür ederiz.
Çocuklarımızı sporun içinde tutup sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Bu yüzden her Çarşamba günü Saat 10.00’da BRT 2’de “Takla” programını düzenlemeye çalışacağız. Uyanları BRT 2’de “Takla” programımıza bekleriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
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