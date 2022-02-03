Çim sahalar SOS veriyor

Ülkemizde Ocak ayından beridir aralıklarla devam eden sağanak yağış ve soğuk havalar birçok futbol sahasını kötü etkiledi.

Son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı sonrasında Lefkoşa’da bulunan bazı antrenman sahaları yanında Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nın zemini adeta çamur deryasına döndü.

Hamitköy sahasından sorumlu Cengiz Saner yaptığı paylaşımla dün yağan sağanak yağmur ve dolu sonrasında sahanın durumunu gözler önüne serdi.

Öte yandan gerek Girne’deki Mete Adanır Stadı’nın çim zemini gerekse Mağusa bölgesindeki bazı sahaların çim zeminlerinin durumunun ayni olduğu bildirildi.

