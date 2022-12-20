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Cihangir’den bir teşekkür ziyareti de Veli’s Ltd.’e

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Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün destekçilerine teşekkür ziyaretleri devam ediyor. Kulübün ana sponsorlarından Velis LTD ziyaret edildi

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Cihangir’den bir teşekkür ziyareti de Veli’s Ltd.’e
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Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler ve yönetim, şirket direktörü Levent Veli’yi ziyaret ederek kulübe yaptıkları katkılardan dolayı Cihangir forması takdim etti. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz ana sponsoru Velis LTD’e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Başkan Hüseyin Karavezirler ve yönetim Velis LTD. direktörü Levent Veli’ye teşekkür ziyaretinde bulundular. Yapılan ziyarette açıklamalarda bulunan Levent Veli, Velis LTD. olarak her zamanki gibi kulübün destekçisi olmaya devam edeceğini belirtip, takımımıza başarılar diledi.

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