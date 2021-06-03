Cihangir’de yolcular belirlendi

Cihangir'de yeni sezon çalışmaları başlarken teknik direktör Hasan Burgaç'ın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcuların listesi açıklandı.
Sadece Erol Aksunlar' ın bonservisli gönderileceği listede diğer futbolcular kiralanacak. Kiralık listesi şöyle:
“Eser Yücel, Onur Aydın, Mehmet Atilla, Ömer Atılgan, Hüseyin Mustafa Karavezirler, İsrafil Sivri, Kemal Mete Özcü, Hüseyin Yeşil, Alperen Gülmez, Burak Gökkaya”
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