Cihangir yeniden başladı

K-PET Süper Ligin güçlü ekibi Cihangir’de, futbolda yaşanan belirsizlik nedeniyle durdurulan antrenmanlar, yeniden başlatıldı.

En uzun süre antrenman yapan kulüp olan Cihangir’de, yönetimin teknik heyet ve futbolcular ile yaptığı toplantıdan antrenmanlara başlanması kararı çıktıktan sonra takım geçtiğimiz Pazartesi’den itibaren yeniden antrenmanlara başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında temaslı takip sistemi konusunda anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen antrenmanlara başlayan Cihangir’de antrenmanlar saha ve bireysel antrenmanlar olarak ikiye ayrıldı.