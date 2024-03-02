Cihangir, son nefeste

Cihangir konuk olduğu Pera L. Gençler Birliği karşısında ilk devreyi 1- 0 geride kapatırken ikinci devrede Muhittin’in 60 ve 90. Dakikada attığı gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

İskele Cumhuriyet StadıOsman Özpaşa, Serkan Özdenkçi, Abdulkadir Karadağ:Hamit, Osman, Sinan, Mehmetali, Galip, Berk, Bawa, Mustafa, Abdülaziz, Bülent(Ahmet), Mapuku(Serhat).Hasan Celal, Nurettin(Hakan), Selçuk, Çağrı(Berkem), Mikail, İbrahim Karadal, Sercan, Berhan, Meye, Yankı(Engin), Muhittin.Dk. 6 Bülent(P. L. Gençler Birliği), Dk. 60 ve 90 Muhittin(Cihangir)Aksa Süper Ligin 21. Haftasında lider Cihangir, konuk olduğu play-out hattındaki Pera L. Gençler Birliği karşısında ilk devreyi 1 – 0 geride kapatırken ikinci devrede golcüsü Muhittin’in attığı gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak liderliğini sürdürmeyi başardı.Dk. 6 Gençler Birliği defansında Osman'ın uzun topuna hareketlenen Bülent Tur, Cihangir defansının arkasında topla buluşmasını ardından ceza sahasına girerken yerden vuruşunda top köşeden ağlara gitti.Dk.32 Cihangir'in kullandığı köşe atışında defanstan seken topa Muhittin'in vuruşunda top defansa çarparak Sercan’ın önünde kaldı. Ancak Sercan’dan önce defans topu uzaklaştırdı.İlk devre 1 – 0 Gençler Birliği üstünlüğünde tamamlandı.İkinci devreye Cihangir defanstan Nurettin’i çıkarıp yerine Hakan’ı koyarak başladı.Daha atak oynayan Cihangir takımı aradığı golü de erken buldu.Dk. 60 Cihangir atağında Meye’nin pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Muhittin sert bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.Dk. 90 Cihangir’in kazandığı kornerde Gençler Birliği ceza alanına yapılan ortada iyi yükselen Muhittin topu kafayla ağlara göndererek skoru 1 – 2 yaptı.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Gençler Birliği 1 – Cihangir 2 şeklinde tamamlandı.Bu sonucun ardından Cihangir puanını 58 yaparak liderliğini sürdürürken, P. L. Gençler Birliği 22 puanla 12. sırada yer aldı.