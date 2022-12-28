Cihangir, Muhittin’le kazandı

Cihangir konuk ettiği Doğan Türk Birliği karşısında 2 -1 geriye düşmesine karşın golcüsü Muhittin’in attığı gollerle sahadan 3 -2 galip ayrıldı

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Serkan Özdenkçi, YusufcanDönder

CİHANGİR: Mehmet, Nurettin(DK 67 Berkem), Ali, Muhittin, Babacar, Hakan, Selçuk, Yankı(DK 88 Necati), Mikail, Sercan, Berhan(DK 78 Tacettin).

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan, Ahmet, Emin, Aydın, Salih, Mustafa Kemal, Farouk, Kenan(DK 77 Ali Akbulut), Billy(DK 74 Tansel), Arda Eren, Halil.

GOLLER: DK 5,83,87 penMuhittin(Cihangir). DK 27 Farouk, DK 52 Halil Turan(Doğan Türk Birliği).



Aksa Süper ligin on beşinci hafta karşılaşmasında zirve yarışındaki Cihangir konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni mağlup etmeyi başararak 2. sıradaki yerini korudu.

Beş golün çıktığı karşılaşmada Cihangir konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup ederek ligin ilk devresini galibiyetle noktaladı.

Muhittin’in yıldızlaştığı günde başarılı oyuncu 3 gol kaydederken, konuk takımın gollerini Farouk ve Halil Turan kaydetti.

Dk.5 Sol kanattan gelişen Cihangir kontra atağında ceza alanına giren Muhittin yaptığı etkili vuruşta takımını öne geçirdi.1-0

Dk. 23 Doğan Türk Birliği kontra atağında Halil’in yaptığı vuruşta kaleci Mehmet topu önlemeyi başardı.

Dk. 27Doğan Türk Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Farouk yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.1-1

Dk.52. Doğan Türk Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Kenan’ın ortasında arka direkte Halil Turan kafa vuruşunda topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.1-2

Dk. 62 Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım Cihangir atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Muhittin’in etkili kafa vuruşunu kaleci Ozan son anda kornere çeldi.

Dk.75. Doğan Türk Birliği kontra atağında Cihangir ceza alanına yapılan ortada Farouk’un aşırtma kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

Dk. 83 Cihangir takımının kullandığı serbest vuruşta Muhittin harika bir gole imza attı.2-2

Dk.87 Ani gelişen Cihangir kontra atağında Muhittin Doğan Türk Birliği ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhittin takımını öne geçirdi.3-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 3-2 Cihangir üstünlüğü ile son buldu.

