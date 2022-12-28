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Mesarya, renktaşına acımadı

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Aksa Süper Ligin 15. Haftasında iki renktaş ekip Çetinkaya ile Mesarya’nın mücadelesinde konuk ekip Mesarya sahadan 5 – 0 gibi farklı skorla ayrıldı

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Mesarya, renktaşına acımadı
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Hakan Gök
Çetinkaya: Kani K. Çeliker, Burak(Dk.37 Ahmet Avcı), Mehmet, Agit(Dk.66 Ekrem), Osman, Cemal, MalickMane, Özgür Ongun, Çağlar Toklu, (Dk.35 Berkant), Doğukan M. Kurt, Mehmetali
Mesarya:Süleyman Langer,Yusuf Altıner,Sinan, Çağrı, Abdullah, Hüseyin (Dk.68 M. Ayker), Mustafa Yaşınses, Okan (Dk.80 Can), Ahmet Kara(Dk.80 Ahmet Faik), İbrahim, , QuentinDebouto(Dk.44 Eren)
Goller: Dk.29 Mustafa Yaşınses Dk.31 QuentinDebouto, Dk.65 Yusuf Altıner, Dk.82 Ahmet Faik Tatlıses, Dk.90 Sinan Öğüt (Mesarya)
 
AKSA Süper Lig’in 15. haftasında Çetinkaya ile Mesarya karşılaştı. Atatürk Stadı’nda oynanan ilk devrenin son hafta karşılaşmasını Mesarya 5-0’lık farklı skorla kazandı.
Mesarya’nın maçtaki galibiyet golleri 29. dakikada Mustafa Yaşınses, 31. dakikada QuentinDebouto, 65. dakikada Yusuf Altıner, 82. dakikada Ahmet Faik Tatlıses ve 90. dakikada Sinan Öğüt kaydetti.
Tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon Süper Lig’de yer alan Mesarya, devreyi 20 puanla tamamlamıştı.
Bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip 31 puanla ilk yarıyı tamamlayarak geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Çetinkaya ise ilk yarıyı 9 puanla tamamladı.
 
 
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