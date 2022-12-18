Cihangir kazanmasını bildi

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara, Kerem Eran
Çetinkaya: Kani, Burak, Agit, Berkay, Cemal, Berkant, Mane, Ekrem, Çağlar, Doğukan, Mehmetali
Cihangir: Mehmet, Nurettin, Selçuk, Babacar, Hakan, Muhittin, Tacettin, Sercan, Erol, Mikail, Yankı
Goller: 59’Cemal Kurt (Çetinkaya), 38’Erol Aksunlar, 52’Babacar Diop (Cihangir)
AKSA Süper Lig’de 13.hafta maçında Çetinkaya ile Cihangir karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cihangir 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk Cihangir 38.dakikada Erol Aksunlar’ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye iyi başlayan Cihangir, 52.dakikada Babacar Diop’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. 2-0’dan sonra Çetinkaya önemli pozisyonlar buldu. Başkent temsilcisi 59’da Cemal Kurt’un golüyle farkı 1’e indirdi. 2-1’den sonra her iki takım da önemli pozisyonlara girse de maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Cihangir 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
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