Cihangir kazanmasını bildi

AKSA Süper Lig’de 13.hafta maçında Çetinkaya ile Cihangir karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cihangir 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara, Kerem Eran

Çetinkaya: Kani, Burak, Agit, Berkay, Cemal, Berkant, Mane, Ekrem, Çağlar, Doğukan, Mehmetali

Cihangir: Mehmet, Nurettin, Selçuk, Babacar, Hakan, Muhittin, Tacettin, Sercan, Erol, Mikail, Yankı

Goller: 59’Cemal Kurt (Çetinkaya), 38’Erol Aksunlar, 52’Babacar Diop (Cihangir)





AKSA Süper Lig’de 13.hafta maçında Çetinkaya ile Cihangir karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cihangir 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk Cihangir 38.dakikada Erol Aksunlar’ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye iyi başlayan Cihangir, 52.dakikada Babacar Diop’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. 2-0’dan sonra Çetinkaya önemli pozisyonlar buldu. Başkent temsilcisi 59’da Cemal Kurt’un golüyle farkı 1’e indirdi. 2-1’den sonra her iki takım da önemli pozisyonlara girse de maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Cihangir 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



