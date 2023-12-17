MTG, Göçmeni eli boş gönderdi

Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy’ü maçın başında ve sonunda bulduğu gollerle 2 – 0 yendi

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Engin Akkagün, Burak Yiğit

MAĞUSA T. GÜCÜ: Ufuk Şimşek, Ünal Kaya, Mehmet Gürlü (Dk.30 Uğur Gök), Mustafa Salk, Erhun Öztümer, Bünyamin Ayaz, Nevzat Duran (Dk.70 Emre Özsin), Souleymane Doukara (Dk.90+4 Arif), Şenol Şöför (Dk.70 Emre Kuvvetlişahin), Dinopeter, Zihni Temelci (Dk.90+4 Doğukan)

GÖÇMENKÖY: Kıvanç Demircioğlu, Bilal Ceylan, Reşit Erişik, İbrahim Çıdamlı, Remzi Betmezoğlu, Arda Sözcü, Samet Akrep (Dk.86 Bekir Yıldız), Mahmut İneci (Dk.84 Mustafa İnanç), Kadir Çetinkaya, Gime Toure, Quentin Debouto

GOLLER: Dk.3 Şenol Şöför, Dk.90+1 Erhun Öztümer (MTG)



AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy karşı karşıya gedi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü maçın henüz başında ve uzatmada bulduğu gollerle 2-0 kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü.

Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Şenol Şöför ve 90+1’inci dakikada Erhun Öztümer kaydetti.

Bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü puanını 36 yaparken, Göçmenköy 24 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Mağusa Türk Gücü, Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Göçmenköy ise Pera Larnaka Gençler Birliği’ni ağırlayacak.



