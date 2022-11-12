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Kargalar, Karadağ’da Mustafa’yla kanatlandı

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Mağusa Türk Gücü, zorlu Lefke deplasmanından Mustafa Salk’ın golleriyle 3 puanla ayrılarak liderliğini puan farkı yaparak sürdürdü. Lefke ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı

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Kargalar, Karadağ’da Mustafa’yla kanatlandı
Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, Arif Malek
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Okan Mustafa Tahsildaroğulları, Zekai, Yılmaz Çetin, Armstrong, Alhassan, Yakup Esmeraslan, Aziz
MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü, Isaac, Emre Özsin, Mustafa Salk, Mehmet Erol, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Arif, Eray
Goller:45.Dk Aziz (Lefke)-12 ve 64.Dk Mustafa Salk (MTG)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig'de liderlik koltuğunda haftaya başlayan Mağusa Türk Gücü deplasmanda Lefke'nin konuğu oldu. Mağusa ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mağusa Türk Gücü'nün gollerini Mustafa Salk kaydederken, Lefke'nin tek golü Aziz Özsakallı'dan geldi.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 22'ye yükselterek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltirken, Lefke 10 puanda kaldı. Ligin 9.haftasında Mağusa Türk Gücü kendi evinde Cihangir'i konuk ederken, Lefke de Gönyeli deplasmanına gidecek.
 
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Etiketler; #Mustafa Salk #Mağusa Türk Gücü
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