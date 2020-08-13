China Bazaar Gençlik Gücü

Gençlik Gücü yönetimi, kulübün isminin ChinaBazaar Gençlik Gücü olması konusunda prensip kararı alırken, isim değişikliği genel kurulda üyenin onayına sunulacak

Soydan SAKALLI

Yeni sezonda K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Gençlik Gücü kulübünün yıllardır sponsoru olan Mazhar İkbal, Osman Karamanlı başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunun en önemli destekçisi olacak.

Özelde Gençlik Gücü’ne genelde ise birçok spor kulübüne katkılarda bulunan Mazhar İkbal ve direktörü olduğu ChinaBazaarşirketine jest yapma kararı alan Gençlik Gücü yönetimi, geçtiğimiz akşam yapılan genel kurulda, alınan prensip kararını açıkladı.

SerdalIslandırıcıoğlu’nun açıkladığı kulübün isminin ChinaBazaar Gençlik Gücü olması görüşü önce Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu karara bağlayacak. Daha sonra ise olağan üstü genel kurul toplantısında kulübün isminin ChinaBazaar Gençlik Gücü olması üyenin onayına sunulacak.

Üyelerin onaylaması halinde ise Gençlik Gücü kulübünün yeni ismi ChinaBazaar Gençlik Gücü olacak.

