Girne kapısında yürekler ağza geldi

Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yönetimindeki FA 706 plakalı araçla süratli ve dikkatsizce seyreden İsmet Yapıcı yol kenarında park halindeki araca çarpması sonucunda yaralandı

Lefkoşa'nın Girne Kapısı yakınlarında dün öğleden sonra meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 27 yaşındaki İsmet Yapıcı, yönetimindeki FA 706 araç ile seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan TPY 093 plakalı araca çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Kazanın hemen ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

